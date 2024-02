ASSE : L'improbable coup de pression d'une star américaine

Thibault Morlain

Club mythique du football français, l'ASSE a énormément de supporters. Et cela ne se vérifie pas qu'en France. En effet, la passion pour les Verts s'étend même au-delà de l'Atlantique. L'acteur américain Timothée Chalamet est un grand fan de l'ASSE, suivant de très près les performances des joueurs d'Olivier Dall'Oglio, il a d'ailleurs fait une réclamation pour le moins improbable...

Actuellement en France, Timothée Chalamet fait la promotion du nouveau film dans lequel il apparait, notamment aux côtés de Zendaya : Dune, deuxième partie. Et ce mardi, l'acteur américain était sur le plateau de Quotidien . S'il a bien été question de l'oeuvre de Denis Villeneuve, l'ASSE s'est également invitée au coeur des discussions lors de l'émission diffusée sur TMC .

💚 La fierté de @RealChalamet de pouvoir partager sa passion des Verts avec le casting de Dune 2 ! 🥰📺 @TMCtv pic.twitter.com/vSoh955l3B — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2024

« Mettez les buts un peu plus vite »

Ce n'est aujourd'hui plus un secret et cela en avait surpris plus d'un : Timothée Chalamet est un grand fan de l'ASSE. Au courant des résultats des Verts, la star américaine a lâché un improbable coup de pression à la Ligue 2 : « J'ai une demande à faire à la chaîne Youtube Ligue 2 BKT: mettez les buts et les résultats un peu plus vite ».

« Je suis à Los Angeles, j'attends ça »