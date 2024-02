Gros coup de gueule à l’ASSE, l’entraîneur valide

Hugo Chirossel

Battu par Amiens la semaine d’avant (0-1), l'ASSE a enchaîné avec une deuxième défaite consécutive le week-end dernier, lors de son déplacement à Dunkerque (1-0). Une rencontre à l’issue de laquelle Gautier Larsonneur avait poussé un gros coup de gueule. Une prise de parole appréciée par l’entraîneur des Verts, Olivier Dall’Oglio.

12e de Ligue 2, l’ASSE commence à voir ses rêves de remonter en Ligue 1 s’éloigner. Il faut dire que les Verts ont connu un mois de janvier mitigé, avec une seule victoire sur la pelouse de Pau (0-1), un match nul contre Laval (0-0) et deux défaites consécutives, face à Amiens (0-1) et Dunkerque le week-end dernier (1-0).

« On n’a pas les couilles »

« Il faut qu’on travaille et qu’on ferme notre gueule afin de remettre la marche en avant », a déclaré Gautier Larsonneur après la défaite contre Dunkerque. « Quand je vois qu’il y a des supporters qui viennent là et que je vois ce qu’on fait sur le terrain... On devrait se regarder dans la glace. Ça fait plusieurs rencontres à Geoffroy-Guichard... Je vais le dire... On n’a pas les couilles. Eux, ils sont là, ils ne sont pas chiants, à nous de leur donner un peu de chose car au bout d’un moment ça va finir par péter . »

« Il a eu une réaction qui est intéressante, ça veut dire qu’on en est vie »