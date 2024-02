Le sauveur de l'ASSE est arrivé ?

Arnaud De Kanel

Sur une très mauvaise dynamique lors des deux derniers matchs, l'ASSE stagne dans la deuxième partie de tableau avant d'affronter l'ESTAC lundi. Orphelins de leur meilleur buteur depuis près d'un mois, CAN oblige, les Verts vont retrouver Ibrahim Sissoko. Le Malien pourrait bien enfiler la tunique de sauver pour son grand retour dans le Forez.

L'ASSE ne montrera certainement pas à l'issue de la saison et doit maintenant se méfier de ne pas sombrer et finir en National. Pour redresser la pente, Olivier Dall'Oglio va pouvoir compter sur le retour d'Ibrahim Sissoko, lui qui était en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN. L'attaquant pourrait tout changer.

«Il est plutôt en forme»

« Ibra' (Sissoko) je l'ai trouvé plutôt bien, il a un petit peu joué à la CAN. Il est plutôt en forme, il a une envie de retrouver le groupe, il a vécu une aventure là-bas. Quand on vit une aventure comme ça, on a envie de continuer d’en vivre, c'en est une autre là. Dans ces moments-là, on a envie de vivre des choses intéressantes avec son club dans des grands stades, de jouer la montée. Nous, on cherche à finir dans les cinq premiers, c'est le premier objectif qu’on se fixe. J’attends qu’il mette des buts, qu’il provoque des actions pour finir. Ce sont des attaquants, des chasseurs de buts. Wadji, Sissoko et Cardona ce sont des garçons qui ont envie de marquer des buts, ce sont les premières choses qu’on attend, après si ce n’est pas eux mais qu’ils en provoquent avec des courses ou des passes, c’est très bien aussi », a déclaré l'entraineur de l'ASSE en conférence de presse. Dennis Appiah se réjouit également du retour de son coéquipier.

«C’est le plus imposant»