Vente ASSE : Un problème dénoncé par cette légende

La rédaction

C'est en avril 2021 que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient officialisé la mise en vente de l'ASSE. Les deux patrons des Verts s'étaient alors mis en quête d'un repreneur, mais voilà que quasiment 3 ans plus tard, rien n'a bougé à Saint-Etienne. L'ASSE n'a toujours pas été vendue et Jean-Michel Larqué sait peut-être pourquoi.

Cela fait maintenant un moment que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent à tourner la page à l'ASSE. Mais encore faut-il trouver un repreneur pour laisser les clés du club stéphanois. Problème, l'ASSE n'intéresse pas grand mon monde visiblement. Il faut dire qu'il y aurait de quoi être refroidi...

« Pas d'acheteur »

Légende à l'ASSE, Jean-Michel Larqué a évoqué le cas de la vente du club stéphanois. Interrogé par Le Quotidien du Sport , il a alors lâché : « Caïazzo et Romeyer ne veulent pas vendre ? Mais y a pas d’acheteur ! Peut-être mettent-ils la barre trop haut pour vendre ? Il y a peut-être un peu de ça, mais surtout, aujourd’hui, le club est sur-dimensionné pour un club de Ligue 2 ».

Les investisseurs refroidis ?