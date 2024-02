«Pas les coui****», un joueur de l’ASSE disjoncte totalement !

Benjamin Labrousse

En difficulté ces derniers temps, l’ASSE a connu une nouvelle déroute ce samedi. Le club stéphanois s’est incliné sur la pelouse de Dunkerque (1-0), et se retrouve désormais très mal engagé pour une remontée en Ligue 1 en fin de saison. Après la rencontre, Gautier Larsonneur a lâché un énorme coup de gueule sur la situation des Verts.

Samedi dernier, l’ASSE connaissait un gros coup d’arrêt face à domicile face à Amiens (0-1). Désireux de se rattraper sur la pelouse de Dunkerque ce samedi, le club du Forez a une nouvelle fois chuté (1-0), et se trouve désormais dans une situation très inconfortable au classement.

« Nous, les joueurs, on n’a pas été au niveau »

Après la rencontre, le gardien Gautier Larsonneur n’a pas mâché ses mots : « Sentiment de colère oui parce qu’il y a une erreur d’arbitrage. Maintenant il serait bien trop facile de se réfugier là-dessus. L’arbitre, on ne va pas déblatérer 10 ans. Nous, les joueurs, on n’a pas été au niveau. Ça fait plusieurs matchs où on ne produit pas des choses au niveau. Maintenant on doit se remettre en question. Parce que venir à Dunkerque, même s’il n’y a pas l’erreur d’arbitrage, faire 0-0, c'est une contre-performance. En plus on perd, donc c’est un peu la cerise sur le gâteau » , a déclaré le portier de l’ASSE dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Ça va finir par péter »