Mercato : Un séisme se prépare à l’ASSE ?

Le mercato vient tout juste de se terminer. A l'ASSE, deux renforts sont venus renforcer les rangs d'Olivier Dall'Oglio. Un bilan loin d'être suffisant pour Roland Romeyer, qui tient Loïc Perrin pour responsable. L'ancien défenseur stéphanois serait sur la sellette et un départ dans les prochaines semaines ne serait pas écarté par la direction.

L'heure du bilan a sonné. Avec deux recrues (Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku), l'ASSE s'est montrée plutôt discrète cet hiver, même si Olivier Dall'Oglio s'en satisfait pleinement. « On ne voulait pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, prendre des joueurs de même niveau que ceux que l'on a. On a pris des joueurs qu’on n’avait pas, de profondeur et de percussion notamment » a confié le coach stéphanois.

Les tensions avec Romeyer sont présentes

Mais selon les informations de Peuple-Vert, ce résultat aurait provoqué la colère de Roland Romeyer. Le président du directoire en attendait plus et l'aurait fait savoir en coulisses. Selon le dirigeant de l'ASSE, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts , serait le principal coupable de ce mercato raté.

Perrin est menacé

Entre les deux hommes, plus rien ne va, et ce depuis plusieurs semaines. Romeyer verrait d'un bon œil le départ de l'ancien international français, jugé trop tendre. Le média précise que l'heure est, pour l'instant, au statu quo, mais qu'un départ de Loïc Perrin pourrait bien voir le jour dans les prochaines semaines.