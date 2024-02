Mercato - ASSE : Explication au sommet pour régler ce clash !

Thibault Morlain

Cet hiver, Yvann Maçon a fait son retour à l’ASSE, rappelé de son prêt au Maccabi Tel-Aviv. Le latéral stéphanois était toutefois parti fâché de Saint-Etienne et ses propos avaient alors fait énormément parler. Par conséquent, il a fallu mettre tout cela à plat pour Maçon lors de son retour dans le Forez. Le joueur de l’ASSE s’est alors expliqué avec les supporters à ce sujet.

En décembre 2022, Yvann Maçon avait quitté l’ASSE, prêté alors au Paris FC, dans de très mauvaises conditions. Après s’être accroché avec certains supporters, il avait livré une interview décapante au Parisien . Maçon avait alors réglé ses comptes, lâchant : « Saint-Étienne a voulu me garder en L2. Mais ensuite, on m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. (…) Pour moi, il était nécessaire de quitter Saint-Étienne ».

« On a pu avoir la discussion qu’on devait avoir »

Yvann Maçon avait même conclu : « Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Étienne ». Le fait est qu’en ce mercato hivernal, il est de retour à l’ASSE. Forcément, une explication était nécessaire après ce qu’il avait pu dire. Ainsi, en conférence de presse, Maçon a raconté ce jeudi qu’il avait rencontré les supporters de l’ASSE : « Avant le premier match, j’ai eu le temps de rencontrer les responsables des groupes de supporters, on a pu avoir la discussion qu’on devait avoir et que nous n’avions pas pu faire avant que je parte en prêt. J’ai été très agréablement surpris de l’accueil que j’ai reçu, je n’ai pas été sifflé et on m’a très bien traité pour mon retour. Je leur en suis pleinement reconnaissant. J’ai demandé personnellement à les rencontrer avant le premier match, il fallait faire le point et repartir sur de bonnes bases ».

« J’ai expliqué que certains de mes propos avaient été exagérés »