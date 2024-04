Mercato : Luis Enrique annonce un «grand renfort» au PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir bouclé une bonne dizaine d'arrivées l'été dernier, le PSG a poursuivi son travail sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale s'est notamment attaché les services de Lucas Beraldo contre 20M€. Le défenseur central de 20 ans s'est très vite adapté à son nouvel environnement, ce qui a eu le don d'impressionner Luis Enrique dans le vestiaire.

Le PSG a fait un grand ménage dans son effectif l’été dernier en se débarrassant de ses indésirables et de certaines stars. Les dirigeants parisiens ont ensuite été très actifs en bouclant onze renforts pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Luis Campos a ensuite poursuivi son travail lors du mercato hivernal, en se montrant néanmoins plus discret.

Le PSG a signé Lucas Beraldo cet hiver

En effet, le conseiller football du PSG n’a bouclé que deux transferts en janvier : celui de Gabriel Moscardo (qui n’arrivera que cet été) et celui de Lucas Beraldo. La direction parisienne a déboursé 20M€ pour convaincre São Paulo. Et dans le vestiaire du PSG, on serait impressionné par le défenseur central.

Luis Enrique est bluffé