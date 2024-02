Mercato - PSG : L'incroyable sacrifice de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les annonces se succèdent. Plusieurs journalistes espagnols et français laissent entendre que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à la fin de la saison. Pour réaliser son rêve de gamin, le joueur tricolore aurait accepté de baisser de près de moitié son salaire. L'annonce pourrait être officialisée dans les prochains jours.

Pour l'heure, les esprits sont concentrés sur le mercato hivernal et ses conséquences directes sur la fin de la saison. Mais très vite, le dossier Kylian Mbappé devrait monopoliser l'actualité. Le joueur de 25 devrait prendre la parole dans les prochains jours pour annoncer son prochain club. Prolongation au PSG ? Départ au Real Madrid ? Daniel Riolo pense connaître la réponse. « Ma boule de cristal me dit que cette fois, il part. C’est un ressenti ou des informations ? C’est toujours un mélange. C’est délicat le mercato. Je n’arrête pas de le répéter, même si tu as en face de toi le mec qui te dis c’est fait, il peut toujours se passer quelque chose. Je le maintiens, contrairement à ce qu’on pense, sa position sur le terrain, je ne crois pas que ça lui fasse plaisir » a confié le chroniqueur sur l'antenne de RMC.

Le départ de Mbappé confirmé

En Espagne aussi, l'avenir de Kylian Mbappé alimente les débats. Chacun va de son avis, notamment sur le plateau de la fameuse émission El Chiringuito . L'un des journalistes présents a profité de sa présence pour confirmer les dires de Daniel Riolo. Mbappé aurait effectivement pris la décision de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG selon les informations d'Edu Aguirre.

Mbappé va consentir un effort financier

Ce dernier annonce, aussi, qu'un accord financier aurait été conclu entre les deux parties. Mbappé, qui toucherait au PSG un salaire annuel de 70M€, aurait accepté de réduire de moitié sa rémunération afin de pouvoir signer au Real Madrid. Reste l'officialisation, qui devrait intervenir dans les prochains jours toujours selon la presse espagnole.