Mbappé - PSG : Le transfert de l’année déjà annoncé ?

Thomas Bourseau

L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé pourrait bien prendre fin au terme d’une collaboration de 7 ans à la prochaine intersaison. En Espagne, on s’attend déjà à ce que le champion du monde troque la tunique du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Selon Josep Pedrerol, Mbappé serait plus proche que jamais.

Kylian Mbappé est entré dans la dernière ligne droite de son contrat au PSG qui prendra fin le 30 juin prochain. Le10sport.com vous informait le 8 janvier dernier que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’avait toujours pas pris de décision sur son avenir bien que le président ait fait part au Parisien qu’il aimerait à « 100 % » conserver Mbappé quand bien même ça ne s'annonce pas bien.

«Je pense qu'il est plus proche que jamais de Madrid»

Au Real Madrid, on serait prêts à dérouler le tapis rouge au champion du monde de 25 ans. Le président Florentino Pérez aurait lui-même pris les négociations en main dans ce feuilleton haletant. Proche de Pérez, Josep Pedrerol s’est confié à 20 Minutos au sujet du dossier Kylian Mbappé qui sentirait de plus en plus bon pour le Real Madrid selon lui. « Je pense qu'il est plus proche que jamais de Madrid. Je le vois à Madrid, mais Mbappé dépend de plusieurs choses. Mbappé est le footballeur et sa mère est la femme d'affaires et l'agent ».

PSG - Mbappé : Le pacte secret avant l’annonce tonitruante https://t.co/rzYBjUIzPN pic.twitter.com/FU4QC7sqN9 — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

«Maintenant le footballeur va gagner»