Le successeur de Vitinha a signé, l’OM jubile

Alors que Vitinha a officiellement quitté l'OM afin d'être prêté au Genoa, le club phocéen ne devrait pas recruter de nouvel attaquant pour le remplacer. Et pour cause, le club marseillais estime déjà tenir le remplaçant du Portugais avec Faris Moumbagna sur lequel les Marseillais misent gros.

Recruté pour 32M€, bonus compris, Vitinha n'a jamais réussi à justifier son statut de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Très décevant, l'attaquant portugais n'a inscrit que six buts à Marseille depuis son arrivée il y a un an. Une situation qui a fini de convaincre Pablo Longoria qu'il fallait s'en séparer.

Vitinha quitte l'OM

C'est désormais officiel, Vitinha a quitté l'OM afin de s'engager avec le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat. « Bonne chance Vitinha. L’attaquant portugais évoluera pour cette fin de saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat », révélait l'OM par le biais d'un communiqué.

L'OM mise gros sur Moumbagna