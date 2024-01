Mercato - OM : Le successeur de Vitinha est arrivé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que Vitinha ne s'engage officiellement avec le Genoa sous la forme d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Malgré ce départ de dernière minute, l'OM ne recrutera pas de nouvel attaquant. Et pour cause, Faris Moumbagna est revenu de la CAN après l'élimination du Cameroun.

Très actif en cette fin de mercato, l'OM ne semble exclure aucun départ et espère même pouvoir se séparer de Jonathan Clauss et Pape Gueye d'ici jeudi. Autre départ attendu, celui de Vitinha devrait très rapidement se concrétiser, un an seulement après sa signature.

Vitinha va rejoindre le Genoa

En effet, de nouveau décevant cette saison, Vitinha va rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire d'après L'EQUIPE . Recruté pour 32M€, bonus compris, l'attaquant portugais était devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Le fiasco est donc total.

Moumbagna sera son remplaçant à l'OM