Mercato : Pour son transfert à l’OM, il «n’a pas réfléchi» 

En ce mercato hivernal, ça a énormément bougé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Dans le secteur offensif, Gennaro Gattuso a perdu Vitinha, mais a vu Faris Moumbagna poser ses valises à Marseille. A 23 ans, le Camerounais a été acheté pour 8M€ au club de Bodo/Glimt. Faisant actuellement ses premiers pas à l’OM alors qu’il était à la CAN au moment de sa signature, Moumbagna est revenu sur son transfert.

Depuis le 20 janvier dernier, Faris Moumbagna est officiellement un joueur de l’OM. Débarquant notamment pour remplacer Vitinha, parti au Genoa en ce dernier jour du mercato hivernal, le Camerounais s’est engagé jusqu’en 2028. « L’Olympique de Marseille annonce la signature de Faris Moumbagna en provenance du FK Bodø/Glimt. L'attaquant s’est engagé avec le club olympien jusqu'en juin 2028 après le succès de sa visite médicale », expliquait l’OM dans son communiqué.

« Quand l’OM est venu, on n’a pas réfléchi »

Revenu de la CAN suite à l’élimination du Cameroun, Faris Moumbagna fait enfin ses premiers pas en tant que joueur de l’OM. Le néo-Olympien en a alors profité pour donner sa première interview aux médias du club phocéen. L’occasion pour Moumbagna de justifier son transfert à l’OM : « Pourquoi j’ai choisi l’OM ? Parce que c’était l’étape suivante pour moi et ma famille. Quand l’OM est venu, on n’a pas réfléchi, on s’est dit c’est la bonne direction. Aujourd’hui, je suis vraiment fier d'être à l’OM. (…) Quand j’étais petit je regardais les matchs de Ligue 1 avec mon père. J’étais vraiment attiré par la Ligue 1 et aujourd’hui, je me retrouve en Ligue 1. C’est vraiment un objectif accompli ».

« A l’entraînement, ils m’ont bien intégré »