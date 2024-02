Catastrophe à l’OM, Longoria se fait recaler !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria semble être prêt à tourner la page Jonathan Clauss. Pire, deux noms reviennent avec insistance dans les médias pour remplacer l’international français qui refuserait cependant de manière catégorique de quitter l’OM. Pire, les deux pistes du président du club phocéen mèneraient déjà à rien.

Depuis le début de la semaine, les jours de Jonathan Clauss à l’OM semblent être comptés. Et pour cause, samedi dernier l’international français a quitté ses partenaires prématurément en raison d’une gêne musculaire. Résultat, l’OM n’a pas pu faire mieux que se contenter du point du mal nul face à l’AS Monaco qui était pourtant réduit à 9 après deux cartons rouges. En conférence de presse lundi, le président Pablo Longoria a souligné l’investissement de certains joueurs envers l’OM comme Jean Onana ou encore Geoffrey Kondogbia. Un tacle adressé à Clauss selon L’Équipe .

Clauss ne bougera pas ? Échec et mat pour Assignon

Depuis, le quotidien sportif , Foot Mercato ou encore RMC Sport évoquent le mécontentement de l’OM et le souhait du président Pablo Longoria de se séparer de Jonathan Clauss. L’Équipe a confié que des intermédiaires travaillaient jusqu’il y a peu encore sur le départ de Clauss pour Galatasaray ou le Feyenoord. Pour autant, l’international français ne devrait pas bouger selon RMC Sport et le journaliste Abdellah Boulma.

Mercato : Une sanction tombe à l’OM ! https://t.co/Oti6JzuQxu pic.twitter.com/vcqcI8QRRo — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Celik a refusé l’OM, voilà pourquoi !