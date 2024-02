L’OM rate un transfert, Deschamps désigné coupable ?

Thomas Bourseau

L’OM serait insatisfait de l’investissement de Jonathan Clauss dernièrement contrairement à d’autres joueurs qui montreraient l’exemple. De quoi engendrer une volonté du club de se séparer de l’international français. Mais le principal intéressé camperait sur ses positions à l’OM afin d’éventuellement pouvoir briller à l’Euro avec l’équipe de France de Didier Deschamps.

Après avoir raté le coche pour la dernière Coupe du monde, un échec qu’il a révélé avoir eu du mal à surmonter après coup, Jonathan Clauss aurait à cœur de mettre toutes les chances de son côté pour être de la partie en Allemagne à l’occasion de l’Euro en fin de saison. Ayant réintégré le groupe de l’équipe de France de Didier Deschamps, le défenseur de l’OM ne voudrait rien risquer.

Longoria tacle Clauss en direct ?

A en croire L’Équipe , Jonathan Clauss aurait une position claire sur son avenir : ne pas plier bagage de l’Olympique de Marseille cet hiver. Et ce, bien que les dirigeants de l’OM ne seraient pas satisfaits de son rendement de ces dernières semaines, remettant publiquement en cause son investissement de manière indirecte comme l’a fait Pablo Longoria en conférence de presse lundi. Le président de l’OM remerciait Geoffrey Kondogbia, Jean Onana et Jordan Veretout d’avoir fait les sacrifices nécessaires contre l’AS Monaco samedi dernier (2-2) malgré une forme non optimale lorsque Jonathan Clauss est sorti en cours de jeu.

Rester à l’OM pour l’Euro avec l’équipe de France ?