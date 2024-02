Mercato : Coup de bluff à l’OM ?

Thomas Bourseau

L’histoire d’amour entre l’OM et Jonathan Clauss peut-elle prendre fin seulement 18 mois après ses débuts ? L’Olympique de Marseille, soucieux de son investissement, le pousserait vers la sortie. Néanmoins, sa situation contractuelle particulière au niveau de son salaire et les intentions marseillaises sur le marché des transferts laisseraient présager une tout autre raison derrière les motivations de l’OM.

L’Olympique de Marseille est en phase de dégraissage d’effectif depuis le début de la semaine. Dès le coup d’envoi du mercato hivernal, le président Pablo Longoria et ses collaborateurs ont semblé se focaliser sur les recrues et en ont déjà bouclé quatre, la dernière en date étant Quentin Merlin.

Des intermédiaires travaillent pour un départ de Clauss à Feyenoord ou Galatasaray

Et ces derniers jours, l’OM semble être déterminé à redessiner les contours de son effectif et des forces en présence dans le groupe entraîné par Gennaro Gattuso. Vitinha s’en est allé en prêt avec option d’achat au Genoa et d’autres départs sont à l’étude avec Ismaïla Sarr et surtout Jonathan Clauss. Foot Mercato , L’Equipe et RMC Sport ont lâché la bombe lundi soir. D’après le quotidien sportif, il se pourrait que cette volonté de pousser Clauss vers la sortie ait un lien avec des intermédiaires qui travailleraient sur un deal avec Galatasaray ou Feyenoord.

Arabie Saoudite : Il vend la mèche pour la vente de l’OM ? https://t.co/sljz2WDEoe pic.twitter.com/5MBOQlblgA — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

L’OM cherche soudainement un latéral droit