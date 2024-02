Mercato : Vitinha de retour à l’OM, c’est déjà acté !

Thibault Morlain

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha n’a pas réussi à convaincre en un an à Marseille. La dernière image qu’on aura d’ailleurs de lui est son gros raté contre Monaco puisqu’en cette fin de mercato hivernal, le Portugais s’est envolé pour l’Italie et le Genoa. Vitinha a été prêté avec option d’achat, mais, son retour à l’OM serait déjà prévu. Explications.

Vitinha l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, il quitte l’OM en ce mercato hivernal. Direction le Genoa où il a été prêté : « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM ». A noter que ce prêt de Vitinha dispose d’une option d’achat de 25M€ et il est donc possible que cette opération se transforme en transfert définitif.

« Mettre une option d’achat à 25 millions d’euros, ça ne veut rien dire »

Alors que Vitinha va donc finir la saison au Genoa, visiblement, son retour à l’OM serait déjà à prévoir. Malgré l’option d’achat négociée, il ne faudrait pas s’attendre à voir le club italien lâcher les 25M€ nécessaires pour acheter le Portugais. En effet, pour 20 Minutes , un connaisseur du marché italien a expliqué à propos de cette option d’achat de Vitinha : « L’OM ne pouvait plus supporter Vitinha vu son niveau. Mais mettre une option d’achat à 25 millions d’euros, ça ne veut rien dire. Ça aurait été la même si ça avait été un prêt sec ».

« C’est juste pour ne pas perdre la figure qu’ils mettent cette option »