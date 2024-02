Vente OM : L’Arabie saoudite va déclarer la guerre au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a été repris par le Qatar en 2011 et devenu un club mondialement connu tant sur le plan sportif que marketing. L’OM pourrait également accueillir de riches repreneurs saoudiens. Le plan de l’Arabie saoudite avec l’Olympique de Marseille pourrait d’ailleurs viser à concurrencer le Paris Saint-Germain.

Depuis l’été 2011 et le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar Sports Investments, le PSG est sous pavillon qatari. La marque du club parisien rayonne aux quatre coins du monde avec des académies éparpillées et des boutiques officielles notamment localisées à New York et depuis peu à Londres.

Le rachat de l’OM des Saoudiens pour concurrencer le Qatar ?

Plus d’une décennie après l’arrivée du Qatar au PSG, l’OM pourrait être repris par l’Arabie saoudite. D’après diverses sources, le rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens se confirme les jours passant. Et d’après Ryad Boudebouz, ancien joueur de Montpellier et de l’ASSE notamment, ce ne serait qu’une question de temps désormais.

«Qatar versus Arabie Saoudite, c’est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris»