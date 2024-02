Annonce en direct, c’est fini entre le PSG et Mbappé

Thibault Morlain

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, mais l’incertitude plane concernant son avenir. En fin de contrat, l’international français a une décision à prendre. Et si une prolongation à Paris est encore possible, la tendance semble plus que jamais être à un départ libre de Mbappé en fin de saison. Un scénario d’ailleurs confirmé en direct par Daniel Riolo.

Début janvier, après le Trophée des Champions face à Toulouse, Kylian Mbappé n’avoir pris encore aucune décision concernant son avenir. La réponse de l’attaquant du PSG est toutefois attendue par tout le monde. A Paris, on aimerait bien évidemment être fixé le plus tôt possible afin de pouvoir se préparer en cas de départ de Mbappé. Et cette catastrophe semblerait d’ailleurs se préciser…

Mercato - PSG : Mbappé prépare un sacrifice pour son transfert ? https://t.co/SLVXvBzzdt pic.twitter.com/xMX5lDQYSj — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

« Il va partir »

Pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison. Pour L’After Foot , au micro de RMC , il a ainsi balancé : « Luis Enrique est l’entraîneur, il choisi les positionnements aberrants de Beraldo, de Mbappé, ce qui provoquera son départ. Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position-là. Sauf que comme il est dans sa dernière année au PSG, évidemment qu’il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Mais Mbappé n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer ».

Quel club pour Mbappé après le PSG ?

Si le PSG avait réussi à retenir Kylian Mbappé et à la convaincre de prolonger en 2022, cette fois, cela pourrait se terminer d’une autre manière. Le Français pourrait donc s’en aller librement et la question est alors de savoir où il jouera la saison prochaine. La destination numéro 1 de Mbappé est visiblement le Real Madrid, mais rien n’est encore acté, ce qui laisse la porte ouverte à une possible surprise. Ainsi, il n’est pas exclu qu’on voit Kylian Mbappé rejoindre la Premier League où Arsenal, Liverpool ou encore Manchester United seraient intéressés.