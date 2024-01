Mercato - PSG : Une attaque de folie se prépare avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait réaliser un gros coup en attaque lors du prochain mercato estival. Selon la presse espagnole, le club espagnol aurait prévu de dépenser une forte somme sur un renfort offensif. Depuis plusieurs semaines, il est question d'une possible arrivée d'Alphonso Davies (Bayern Munich) en Liga.

Le Real Madrid pourrait frapper l'été prochain. Après Rodrygo, Vinicius Jr et possiblement Kylian Mbappé, le club espagnol aurait prévu de l'attaquer à un profil offensif comme l'a annoncé José Félix Diaz, journaliste pour Marca.

Le Real Madrid prépare un gros coup

« Au retour de Riyad, de la Supercoupe d'Espagne, des agents ont commencé à proposer au Real Madrid des joueurs très intéressants. Des noms ont été mis sur la table et le club a toujours répondu que les grosses sommes d'argent iraient à l'attaque. On me dit qu'une recrue importante va arriver en attaque » a confié le journaliste lors d'un live Twitch de Ruben Martin.

Davies pour accompagner Mbappé ?