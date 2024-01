Mbappé – PSG : L’ultimatum est lancé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pas deux fois ! Le Real Madrid, snobé par Kylian Mbappé en 2022, n'a pas l'intention de revivre pareille situation. La formation espagnole a décidé de très vite passé à l'action dans ce dossier, en espérant une réponse positive du joueur de 25 ans. Une offensive qui devrait bien être la dernière. En cas de refus, cette piste pourrait être définitivement enterrée.

Après 2017 et 2022, le Real Madrid obtient une nouvelle chance dans le dossier Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur de 25 ans est à un moment charnière. Prolongera-t-il au PSG ? Tentera-t-il l'aventure au Real Madrid ? Pour l'heure, la tendance serait à un départ, même si tout reste possible jusqu'au dernier moment avec Mbappé. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid ne devrait pas revenir à la charge. La balle est dans le camp du Français.

PSG - Mbappé : Deschamps se prononce sur ce sujet brûlant https://t.co/j0Oe6xSVMH pic.twitter.com/JF78cKuphN — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

« C'est maintenant ou jamais pour Mbappé »

« C'est maintenant ou jamais pour Mbappé, c'est le dernier train qu'il a pour jouer au Real Madrid. Je ne pense pas que cela se reproduira. Si cette fois le mariage ne se fait pas, ce serait une trop grande déception. Mais le football change et parfois il prend des tournures qui nous rendent fous. Honnêtement, je pense que c'est maintenant ou jamais » a confié José Félix Diaz, journaliste pour Marca.

La décision est imminente