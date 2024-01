Le PSG sur le point de boucler un transfert à l’étranger ?

Alexis Brunet

Le PSG s'est pour le moment activé dans le sens des arrivées sur le mercato, mais il pourrait bien aussi se débarrasser de quelques joueurs dans les derniers instants du marché des transferts. Alors qu'il n'a presque pas joué depuis le début de la saison, Hugo Ekitike se rapproche d'un départ. Francfort et Paris pourraient trouver un accord pour un prêt avec option d’achat.

Peu de temps après l'ouverture du mercato, le PSG a annoncé l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. L'axial est venu renforcer la défense parisienne, minée par les blessures. Et il y a quelques jours, le club de la capitale a annoncé le transfert d'un autre Brésilien, Gabriel Moscardo. Mais le milieu de terrain rejoindra le champion de France seulement l'été prochain.

Le PSG pourrait vendre

Normalement, le mercato du PSG devrait être fini dans le sens des arrivées. Mais pour ce qui est des départs, le club de la capitale pourrait conclure une voire deux opérations dans les prochains jours. On parle notamment de Laywin Kurzawa ou bien de Hugo Ekitike. L'avenir des deux Français semble bouché à Paris.

Francfort en pôle pour Ekitike ?