EXCLU - Mercato - PSG : Bataille finale à 3 clubs pour Ekitike !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef

Sur le départ au PSG, Hugo Ekitike est au cœur d’une bataille à trois clubs en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant français pourrait ainsi partir d’ici le 31 janvier pour un club allemand ou l’une des deux écuries anglaises encore en course.

Hugo Ekitike est l’un des dossiers chauds du PSG en cette fin de mercato hivernal. Depuis plus d’un mois, l’attaquant français fait l’objet d’intérêt, notamment à l’étranger, mais aucun n’a encore trouvé le moyen de convaincre Paris. Principalement parce que le club de la capitale privilégie un transfert sec ou un prêt avec une option d’achat obligatoire, ce qui n’est pas encore arrivé sur le bureau de Luis Campos. Mais le dossier s’accélère !

Un match à trois

Selon nos informations, un match à trois clubs est en train de se jouer en coulisses pour Hugo Ekitike. Le PSG accélère les discussions avec Francfort, présent depuis plusieurs semaines maintenant. En Angleterre, destination qui séduit l’attaquant français, Wolverhampton tente de convaincre Hugo Ekitike et Paris. Les prochaines heures vont être décisives. D’autant plus depuis l’arrivée d’un deuxième club anglais, qui complète le trio finale.

Nottingham Forrest tente le coup

En Premier League, c’est Nottingham Forrest qui réalise un gros pressing pour Hugo Ekitike. Le PSG discute là encore pour un prêt avec option d’achat ou un transfert. En sachant que du côté de Paris, on ne compte plus sur l’ancien rémois et que l’on souhaite le voir partir…