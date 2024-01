Mercato : Un deal à 25M€ est décidé par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le PSG prévoit encore du mouvement, en particulier dans le sens des départs. Hugo Ekitike n’entre pas dans les plans du club de la capitale et pourrait débarquer à l’Eintracht Francfort, mais une condition particulière doit être remplie.

Dans le collimateur de ses dirigeants depuis l’été dernier, et son refus de quitter le PSG, Hugo Ekitike est désormais prêt à s’en aller, et le dossier pourrait connaître son dénouement rapidement. D'après les informations divulguées samedi par le10sport.com, un départ est proche d'être acté du côté du Paris, et cela pourrait concerner Ekitike. L'Eintracht Francfort est de son côté positionné et souhaite attirer l’attaquant français.

Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour un transfert https://t.co/t8MHVLbYI3 pic.twitter.com/xEYn8mrAwI — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Une offre dégainée pour Ekitike

Selon RMC , la formation allemande est déjà passée à l’action avec un prêt assorti d’une option d’achat à 20M€. Sky Deutschland évoque de son côté la somme de 15M€, mais les deux médias s’accordent à dire que cette première offensive n’a pas porté ses fruits, pas de quoi décourager l’Eintracht Francfort.

Le PSG attend une option d’achat de 25M€