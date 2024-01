Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour un transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hugo Ekitike devrait probablement quitter le PSG durant ce mercato hivernal, telle est en tout cas la volonté du club de la capitale, qui ne compte pas pour autant céder son attaquant au premier club venu. Les discussions sont en cours avec l'Eintracht Francfort qui ne s'est pas encore mis d'accord avec la formation parisienne, mais une nouvelle offensive serait programmée.

Transféré définitivement au PSG l’été dernier après une première saison en prêt, Hugo Ekitike est poussé vers la sortie par son club, qui espère pouvoir parvenir à ses fins cet hiver après un mercato estival agité. Refusant de partir, Ekitike est placardisé depuis le début de la saison, avec huit petites minutes au compteur, de quoi le convaincre de plier bagage.

L’Eintracht a dégainé pour Ekitike

L'Eintracht Francfort est notamment sur les rangs pour accueillir l’attaquant français, et une première offre aurait été dégainée, avec un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 20M€ selon RMC . Cette proposition n’a pas suffi pour l’heure à convaincre le PSG, alors que Sky Deutschland annonce de son côté une option d’achat à 15M€. Mais l’Eintracht n’a pas dit son dernier mot.

Les discussions se poursuivent, nouvelle offre en vue