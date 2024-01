Mercato - PSG : Une opération à 700M€ relancée pour Mbappé ?

Thibault Morlain

On l’a bien vu, l’Arabie Saoudite est prête à toutes les folies pour recruter les plus grands joueurs de football. Lors du dernier mercato estival, il avait notamment été question d’une offensive XXL pour Kylian Mbappé. Cela n’a cependant pas abouti pour le joueur du PSG. Si Mbappé a recalé les Saoudiens, un retour à la charge est possible !

Ayant déjà recruté certaines des plus grandes stars du football, l’Arabie Saoudite devrait continuer ses folies dans les mois à venir. Qui seront alors les plus prochains noms à rejoindre le championnat local où on peut retrouver Cristiano Ronaldo ou encore Riyad Mahrez ? Et si c’était Kylian Mbappé ?



Les Saoudiens prêts à tout pour Mbappé

Cet été, l’Arabie Saoudite rêvait de Kylian Mbappé. Avant de recruter Neymar, Al-Hilal aurait tenté sa chance pour la star du PSG. Et de quelle manière… A l’époque, il était en effet question d’une offre de 300M€ pour le club de la capitale ainsi que d’un salaire de 700M€ par an pour Mbappé. Mais pas de quoi intéresser le Parisien.

« J’espère le voir jouer en Arabie Saoudite »