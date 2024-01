Mercato - PSG : L'arrivée de Mbappé réclamée en Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, avant de s’offrir Neymar, Al-Hilal avait pensé à Lionel Messi mais aussi Kylian Mbappé. Les Saoudiens voulaient profiter de la mise à l’écart du Français au PSG pour le récupérer. Cela n’a malheureusement pas abouti, Mbappé refusant de rejoindre l’Arabie Saoudite. Cependant, les Saoudiens n’ont pas dit leur dernier mot et le rêve est toujours d’actualité de leur côté.

Alors que le PSG avait sanctionné Kylian Mbappé en le mettant à l’écart cet été, on avait alors imaginé un possible départ du Français. Une opportunité dont voulaient profiter les Saoudiens. Al-Hilal était ainsi très intéressé par Mbappé et des montants affolants étaient évoqués pour cette opération. Si cela ne s’est finalement pas fait, cela pourrait n’être que partie remise pour voir Kylian Mbappé en Arabie Saoudite.



« J’espère le voir jouer en Arabie Saoudite »

Interrogé par le Média Carré, le prince saoudien, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a interpellé Kylian Mbappé. Pour l’attaquant du PSG, la porte est ouverte pour une arrivée à l’avenir : « Est-ce que j’aimerais voir Mbappé jouer un jour en Arabie saoudite ? Bien sûr, nous l’aimons. Mbappé est un excellent joueur, il est fort et j’espère le voir jouer en Arabie Saoudite dans n’importe quelle équipe de notre championnat ».

Mbappé attendu par les Saoudiens