Mercato - OM : L’annonce qui relance tout pour Zidane !

Arnaud De Kanel

Et si Luca Zidane avait laissé échapper un indice sur une éventuelle arrivée de la famille Zidane à l'OM dans un futur proche ? Les spéculations vont bon train sur le possible rachat du club par des investisseurs saoudiens, et avec cela, l'idée que Zinedine Zidane pourrait endosser le rôle de manager général de l'OM. Son fils a fait une annonce qui fait du bruit à Marseille.

L'éventualité de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l'OM prend de l'ampleur à mesure que les discussions sur le rachat du club se précisent. Il y a plusieurs semaines, France Bleu Provence indiquait qu'il pourrait devenir le manager général de l'OM en cas de rachat par l'Arabie saoudite. Luca Zidane a avoué que le club phocéen ne laisse pas insensible son père et qu'il aimerait bien le voir diriger.



«Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM»

Pour le média Carré , le portier d'Eibar a évoqué le futur de son père. « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué (rires ) », a avoué Luca Zidane. Et sur le plan personnel, le gardien serait tenté à l'idée de rejoindre l'OM dans sa carrière, le club de cœur de toute sa famille...

«Quoiqu'il arrive, je serai supporter de l'OM, on supporte tous l'OM dans la famille»