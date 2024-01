Mercato - OM : Marseille s’active de tous les côtés, il hallucine

Alexis Brunet

L'OM s'est déjà montré très actif sur le mercato hivernal, puisque le club phocéen a déjà recruté trois joueurs. Mais cela serait loin d'être terminé, et Pablo Longoria cherche encore à mettre la main au moins sur un latéral gauche, et peut-être un élément offensif. Une activité folle qui fait halluciner le dirigeant d’un club de Ligue 1.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a encore une fois grandement modifié l’ossature de l’OM. Cela n’empêche pas le boss marseillais de se montrer aussi actif cet hiver. Au total, déjà trois joueurs ont rejoint les rangs du club phocéen cet hiver.

Déjà trois recrues, et ce n’est pas fini…

Avec le départ de Renan Lodi, l’OM a eu besoin de se renforcer sur le côté gauche de sa défense. Le choix de Pablo Longoria s’est porté sur Ulisses Garcia, qui a débarqué des Young Boys Berne. Au milieu de terrain, c’est Jean Onana qui a rejoint l’équipe de Gennaro Gattuso. Et pour ce qui est de l’attaque, Faris Moumbagna a posé ses valises à Marseille. Le club phocéen ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’un autre latéral gauche est souhaité, et peut-être bien un joueur offensif aussi. On a notamment évoqué les noms de Quentin Merlin, et celui de Giovanni Reyna, mais rien n'est encore acté.

«On hallucine un peu»