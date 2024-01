Mercato - ASSE : Après son transfert, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au Stade de Reims, Nathanaël Mbuku est de retour en France. L'ailier est arrivé en prêt cet hiver, pour dynamiter un secteur offensif, bien timide lors de cette première partie de saison. Avant le match face à Amiens ce samedi (0-1), le joueur de 21 ans est revenu sur ses premiers pas à l'ASSE et sur son intégration dans le vestiaire.

Les deux recrues stéphanoises étaient présentes sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce samedi pour défier Amiens. Le premier arrivé, Irvin Cardona, a pris place à la pointe de l'attaque, tandis que Nathanaël Mbuku l'a remplacé en milieu de seconde période. Aucun des deux n'est parvenu à trouver la faille. L'ASSE s'est inclinée par le plus faible des écarts et sort du Top 5 au profit de son adversaire. Au coup de sifflet final, les visages étaient fermés et Olivier Dall'Oglio avait le plus grand mal à masquer son agacement.

Le nouveau crack de l’ASSE raconte son transfert ! https://t.co/FW6xM0Q6s9 pic.twitter.com/iotqT6YsaI — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

« On a envie de se donner à fond »

Pourtant, en début d'après-midi, les joueurs avaient le sourire, notamment Nathanaël Mbuku. Fraîchement arrivé à l'ASSE, l'ailier de 21 ans est revenu sur son arrivée à Saint-Etienne sous la forme d'un prêt sans option d'achat. « Ça s’est bien passé. On a envie de donner ce qu’ils nous donnes : de l’amour, de l’envie. On a envie de se donner à fond. Je n’étais pas trop dépaysé, j’en connais plus d’un. Ce sont des gars énormes et tout se passe bien. C’est déjà « la famille » » a-t-il confié au micro de beIN SPORTS.

« L’avenir nous dira si ce sont des bonnes pioches »