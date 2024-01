Mercato : Voilà la discussion qui a tout changé pour le PSG

Thomas Bourseau

Que ce soit en Europe ou PSG, Leny Yoro s’est bâti une jolie cote de par ses performances avec le LOSC. De quoi donné des idées à ses dirigeants qui lui ont collé une étiquette de 90M€. Le jeune défenseur français de 18 ans a été convaincu par son entraîneur de poursuivre à Lille.

À l’instar d’un William Saliba ou encore d’un Wesley Fofana il y a quelques années, une nouvelle pépite défensive se fait un nom en Ligue 1, mais pas seulement. Le premier cité avait signé à Arsenal et Fofana à Leicester City. Le PSG aimerait empêcher une nouvelle fuite de talent à l’étranger où Leny Yoro (18 ans) commencerait à avoir la cote.

Paulo Fonseca, au détour d’une conversation, a convaincu Leny Yoro !

Selon RMC Sport, le PSG aimerait boucler le recrutement d’un défenseur central avant la fin du mercato hivernal et ce, bien que Lucas Beraldo soit arrivé au début de la fenêtre des transferts. Cependant, le LOSC sait à quel point son crack est convoité et, comme le10sport.com vous le dévoilait fin décembre, en demande 90M€. Tout le mois de janvier, il a été question d’un transfert de Yoro de Lille. Mais le PSG devra se montrer patient en raison d’une discussion qui a eu lieu cette semaine au LOSC entre Leny Yoro et son entraîneur Paulo Fonseca.

«Il sait qu'il reste ici»