L’ASSE annonce un transfert «important» !

Interrogé sur l'arrivée de Nathanaël Mbuku, Loïc Perrin n'a pas caché d'avoir obtenu le prêt du joueur d'Augsbourg. Le coordinateur sportif de l'ASSE estime que ce dossier était devenu encore plus important depuis la grave blessure de Stéphane Diarra, qui ne rejouera pas cette saison.

Cet hiver, l'objectif de l'ASSE était de renforcer son secteur offensif. C'est chose faite avec les arrivées d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, tous les deux prêtés par Augsbourg. D'ailleurs, Loïc Perrin se réjouit de l'arrivée de ces deux joueurs dont celle de l'ancien Rémois, devenu très importante avec la grave blessure de Stéphane Diarra.

Perrin justifie l'arrivée de Mbuku

« On cherchait déjà un joueur dans ce profil depuis quelques temps et les premiers contacts remontent à début décembre avec Nathanaël (Mbuku) mais oui, avec la blessure de Stéphane Diarra, un recrutement à ce poste-là était d’autant plus important aujourd’hui », assure le coordinateur sportif de l'ASSE dans des propos rapportés par EVECT .

«Quand l’ASSE m’a contacté, j’étais ravi»