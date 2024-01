PSG : Une star du Real Madrid chassée par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le mariage qui dure depuis sept ans entre le PSG et Kylian Mbappé a des chances de toucher à sa fin au terme de la saison, comme le veut le contrat signé par les deux parties. Le Real Madrid déroulerait le tapis rouge à Mbappé et pourrait même sacrifier Vinicius Jr. Manchester United s’en frotterait les mains selon la presse anglaise.

Kylian Mbappé est bien parti pour faire parler de lui jusqu’au mercato estival. Et pour cause, le contrat le liant au PSG prendra fin le 30 juin prochain. En l’état, malgré des offres contractuelles à la fois du Real Madrid et du Paris Saint-Germain selon ESPN , aucune décision n’a été prise par un Mbappé qui serait indécis d’après le média. Une tendance qui vient confirmer l’exclusivité du 8 janvier dernier du 10sport.com.

Le Real Madrid confiant pour Mbappé ?

Néanmoins, le Real Madrid ne perdrait pas espoir de mettre la main sur Kylian Mbappé. En effet, ESPN confiait dans la journée de jeudi que certains membres du vestiaire merengue commenceraient à ne plus cacher leur optimisme quant au dénouement positif pour la Casa Blanca de l’opération Kylian Mbappé que le président Florentino Pérez piloterait de lui-même.

