Mercato : L’improbable coup du sort qui arrange le PSG

Ce vendredi 26 janvier 2024 restera dans les mémoires des supporters de Liverpool puisque Jürgen Klopp a affirmé qu’il quittera ses fonctions d’entraîneur une fois la saison terminée. Le directeur sportif des Reds ne sera plus là non plus, ce qui redistribuerait clairement les cartes dans le feuilleton Joshua Kimmich dans lequel le PSG aimerait jouer sa carte à fond l’été prochain.

Décidément, le changement c’est maintenant à Liverpool. Ce vendredi, les Reds ont annoncé deux départs importants. Jorg Schmadtke, directeur sportif du club de la Mersey, pliera bagage à la fin de ce mois de janvier soit au moment où le rideau tombera sur le mercato hivernal. Mais surtout, par le biais d’une longue interview à cœur ouvert de 25 minutes, l’emblématique entraîneur du club qu’est Jürgen Klopp a annoncé son départ ce vendredi.

Klopp quitte Liverpool, tout est relancé pour Kimmich ?

De quoi chambouler le feuilleton Joshua Kimmich et éventuellement de faire les affaires du PSG qui prévoirait selon L’Équipe de revenir à la charge pour le milieu défensif du Bayern Munich à la prochaine intersaison. Pour sa rubrique publiée sur CaughtOffside , le journaliste Christian Falk de Sport BILD a fait passer le message suivant. « J'ai entendu dire que Jürgen Klopp est maintenant dans la course pour Joshua Kimmich. Il y a aussi la connexion allemande - Klopp et Jorg Schmadtke - qui aide toujours ! » . Mais les deux hommes forts de Liverpool ne seront plus de la partie en fin de saison.

Kimmich pas emballé par un départ ?

Néanmoins, le PSG aura tout de même fort à faire s’il souhaitait mener à bien l’opération Joshua Kimmich. Car en effet, d’après le journaliste Maximilian Koch, l’international allemand ne prendrait clairement pas en considération un départ du Bayern Munich à l’instant T. Aucun contact avec un club extérieur serait à signaler. Le PSG a donc du pain sur la planche dans le dossier Kimmich.