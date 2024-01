Mercato - PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la signature de Lucas Beraldo, le PSG continue de chercher un défenseur central et semble avoir fait de Leny Yoro sa grande priorité. Mais ce dossier s'annonce d'ores et déjà très compliqué ce qui pousse Luis Campos a conservé certains plans B actifs à l'image de la piste menant à Lucas Martinez Quarta. Néanmoins, cela encore une fois très mal engagé.

D'ici la fermeture du mercato d'hiver le 31 janvier, le PSG fera tout son possible pour recruter un nouveau défenseur central. Et pour cause, malgré la signature de Lucas Beraldo, les absences longues durées de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar change les plans parisiens sur le mercato. Ainsi, le PSG fait le forcing pour recruter Leny Yoro, mais le LOSC se montre très difficile à convaincre.

Coup de théâtre, le mercato du PSG est relancé ? https://t.co/CksLccia84 pic.twitter.com/ZcToQb1dLa — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Martinez Quarta, la surprise du PSG ?

C'est la raison pour laquelle le PSG garde actives d'autres pistes sur le mercato à l'image de celle menant à Lucas Martinez Quarta. En effet, L'EQUIPE révélait dans ses colonnes jeudi que le club de la capitale gardait à l'œil le défenseur international argentin de 27 ans, en plus de Diego Llorente, prêté par Leeds à l'AS Roma.

La Fiorentina le déclare intransférable