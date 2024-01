Mercato - PSG : Urgence à Paris, deux pistes font surface

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou et opéré au début du mois, Milan Skriniar laisse un grand vide en défense centrale. D'ici la fin du mercato, le PSG espère attirer un renfort défensif. Dans l'incapacité de recruter Lenny Yoro (LOSC) cet hiver, la direction parisienne se serait penchée sur deux profils étrangers.

Milan Skriniar est out. Le défenseur slovaque s'est blessé gravement au genou face à Toulouse en début d'année et sera indisponible pendant plusieurs mois. Le PSG voudrait profiter du mercato d'hiver pour mettre la main sur un renfort défensif.

Mercato - PSG : Son départ annoncé par un autre joueur… sur Instagram ? https://t.co/LLtTp78zER pic.twitter.com/zHgYsrhY0M — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Yoro ne viendra pas cet hiver

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG apprécie le profil de Lenny Yoro, mais Olivier Létang veut attendre la fin de la saison avant de le vendre à prix fort. « Aucune discussion en janvier, j’ai refusé de parler d'un transfert avec des clubs intéressés car je veux que l’on se concentre sur le sportif et nos objectifs » a confié le président des Dogues ce mercredi.

Les plans B et C déjà dévoilés ?