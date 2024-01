Mercato - OM : Les conditions sont fixées pour le transfert d'un attaquant

Alexis Brunet

L'OM possède beaucoup d'attaquants, mais peu donnent pleine satisfaction. C'est notamment le cas de Vitinha, qui n'arrive toujours pas à s'imposer, presque un an après son arrivée. Les dirigeants marseillais pourraient donc envisager de vendre le Portugais cet hiver, mais ils ne veulent pas brader un joueur recruté pour plus de 25M€.

Le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février à 23H59. Les clubs de Ligue 1 ont donc encore à peu près une semaine pour apporter des corrections à leur effectif, avant le sprint final. L'OM qui a déjà bien recruté pourrait d'ailleurs procéder encore à quelques mouvements.

Un latéral gauche est recherché

C'est au poste de latéral gauche que Gennaro Gattuso attend notamment du renfort. Ulisses Garcia a déjà débarqué en provenance de Suisse, mais Pablo Longoria pourrait apporter un peu plus de concurrence dans ce secteur. De nombreux noms ont été cités dans le viseur de l'OM, et les pistes les plus chaudes seraient celles qui mènent à Quentin Merlin, et Nuno Tavares.

Vitinha sur le départ ?