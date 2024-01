Mercato - OM : Un effort est demandé pour ce transfert

Alexis Brunet

Ismaïla Sarr dispute actuellement la CAN avec le Sénégal, mais la question de son avenir pourrait se poser. Il est loin d'être un titulaire indiscutable à l'OM, et son ancien entraîneur, Marcelino, serait intéressé à l'idée de le faire venir à Villarreal. Mais les négociations entre les deux clubs sont au point mort, et il faudrait un petit effort pour que l'opération se fasse.

Malgré son départ de l'OM, Marcelino pourrait de nouveau se tourner vers Marseille. En effet, l'Espagnol souhaiterait recruter un joueur de Gennaro Gattuso. Ismaïla Sarr serait convoité par Villarreal, mais les négociations sont compliquées.

L'OM veut un transfert, Villarreal veut un prêt

L'OM et Villarreal ne sont pour le moment pas d'accord sur la forme de l'opération. La formation espagnole souhaiterait attirer Ismaïla Sarr en prêt, alors que Marseille veut un transfert sec, d'après Relevo . Longoria serait ouvert à un départ de son attaquant, car il ne souhaite pas qu'il perde de la valeur, en restant sur le banc.

Mercato - OM : Accord trouvé, une manœuvre risquée pourrait coûter cher ! https://t.co/mIN9SIeOhc pic.twitter.com/0PoasEj89p — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Les négociations sont au point mort