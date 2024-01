Mercato - OM : Gattuso a un coup de cœur, il va être déçu

Alexis Brunet

Malgré l'arrivée d'Ulisses Garcia, l'OM cherche encore à se renforcer au poste de latéral gauche. Gennaro Gattuso aimerait beaucoup que le club phocéen recrute Adrien Truffert. Problème, le transfert a très peu de chances d'aboutir, et Pablo Longoria pourrait finalement lui offrir le jeune joueur du FC Nantes, Quentin Merlin.

Il y a de nombreux mouvements à l'OM cet hiver. Le poste de latéral gauche cristallise beaucoup d'attentes notamment. Le club phocéen a dû faire face au départ de Renan Lodi, seul véritable spécialiste du poste. Pablo Longoria s'est donc activé pour offrir un renfort à Gennaro Gattuso, et c'est Ulisses Garcia qui a débarqué, en provenance des Young Boys Berne.

Un autre renfort pourrait arriver à gauche

Mais l'arrivée d'Ulisses Garcia ne met pas fin au débat sur le côté gauche de la défense. Un autre latéral pourrait débarquer avant le fin du mercato. De nombreux noms sont sortis dans la presse dernièrement, que cela soit Quentin Merlin, Nuno Tavares, Adrien Truffert, ou bien Angelino.

Mercato - OM : La réponse tombe pour ce transfert surprise https://t.co/f3nYe65iVN pic.twitter.com/vvmf7CHD9Q — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Gattuso veut Truffert, Merlin est plus proche