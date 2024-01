Mercato - OM : Fatigué, le boss jette l’éponge pour ce transfert

Alexis Brunet

Le principal dossier du mercato hivernal de l'OM est celui menant à un latéral gauche. Le club phocéen a misé sur Ulisses Garcia, mais il n'était pas forcément le premier choix de Pablo Longoria. Le président marseillais voulait recruter Josh Doig de l'Hellas Vérone, mais les négociations ont fini par fatiguer le dirigeant espagnol, qui a décidé de jeter l'éponge pour ce transfert.

Le 14 juillet 2023, l'OM annoncé fièrement avoir mis la main sur Renan Lodi. Le Brésilien débarquait de l'Atlético de Madrid pour environ 13M€. On pensait alors que le joueur de 25 ans allait rester plusieurs saisons à Marseille, mais il en fut tout autrement. Seulement six mois après son arrivée, le latéral gauche a déjà fait ses valises, et il a rejoint Al Hilal.

L'OM a recruté Garcia

Le départ de Renan Lodi n'était donc pas prévu, mais l'OM ne pouvait pas résister face à la proposition venue d'Arabie saoudite. Pablo Longoria a donc dû trouver rapidement un remplaçant au Brésilien, et c'est Ulisses Garcia qui a rejoint les rangs du club marseillais.

Longoria a jeté l'éponge pour Doig