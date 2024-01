Mercato - OM : Marseille prépare un dernier gros coup !

Alexis Brunet

L'OM a déjà recruté trois joueurs lors du mercato hivernal, mais Pablo Longoria pourrait encore offrir d'autres recrues à Gennaro Gattuso. Un autre latéral gauche est notamment recherché. Pour finir en beauté ce marché des transferts, un nouvel élément offensif pourrait débarquer, mais il faudrait qu'il y ait un départ au préalable.

L'été est souvent agité à Marseille, et bien l'hiver aussi. Le club phocéen a vu une partie de son effectif partir à la CAN. Au total, il y a sept Marseillais qui disputent la compétition. En plus de cela, l'OM a perdu Renan Lodi. Le Brésilien s'est engagé avec Al Hilal, contre environ 22M€.

Déjà trois recrues à l'OM

L'OM avait dons sérieusement besoin de renforts. Les dirigeants marseillais sont passés à l'action, et ils ont déjà recruté trois nouveaux joueurs. Jean Onana a débarqué en provenance de Besiktas, Ulisses Garcia des Young Boys Berne, et Faris Moumbagna de Bodo Glimt.

Un offensif pourrait débarquer à l'OM avant la fin du mercato