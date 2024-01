Mercato : L'OM fait un carton en Afrique, Longoria se frotte les mains

Axel Cornic

La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein, mais cela ne semble pas satisfaire tout le monde. Car les clubs doivent composer avec une longue liste d’absents en cette période, mais si certains présidents s’en plaignent d’autres préfèrent y voir un bon côté, comme Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille.

Depuis le 13 janvier dernier, les meilleures nations africaines se disputent le titre continental et on a vu plusieurs stars de l’OM y briller. C’est le cas d’Amine Harit, de Chancel Mbemba, de Pape Gueye ou encore d’Ismaïla Sarr et d’Azzedine Ounahi.

Mercato - OM : Après son départ, il veut boucler un gros transfert à Marseille https://t.co/W6zpSx09B8 pic.twitter.com/uHwC8mQVxx — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« Il faut respecter les compétitions et les joueurs, la CAN est une compétition importante »

En tout, ils sont sept à ne pas être à la disposition de Gennaro Gattuso, qui doit composer en attendant les différents retours. Interrogé sur cette situation, Pablo Longoria préfère voir le verre à moitié plein. « Comment on le vit dans le quotidien ? Avec sérénité. Il faut respecter les compétitions et les joueurs, la CAN est une compétition importante pour les joueurs africains. C'est un moment important dans leur vie professionnelle » a expliqué le président de l’OM.

« Les absences comptent et conditionnent le travail du coach, mais... »