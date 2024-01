Mercato - OM : Longoria lâche du lourd en privé, coup de tonnerre en vue ?

Alexis Brunet

Depuis 2021, Pablo Longoria occupe le poste de président de l’OM. En début de saison, le dirigeant espagnol a failli quitter son poste, suite à la fronde des supporters, qui a causé le départ notamment de Marcelino. Il est finalement resté en place, mais son avenir interroge toujours. En privé, il informerait certains agents qu’il n’a plus la main sur certains dossiers, et qu’il espère que Stéphane Tessier, actuel directeur général le remplace.

Être dirigeant à l’OM n’est pas de tout repos. Ce n’est pas Pablo Longoria qui dira le contraire. Le président marseillais doit en plus des mercatos gérer les différentes crises que traverse le club phocéen au fil des années. La dernière en date en début de saison avait notamment conduit au départ de Marcelino, choqué par le comportement de certains supporters.

Longoria penserait à un départ

Justement, Pablo Longoria pourrait finalement être déjà usé par son aventure à l'OM, et il penserait à un départ. D'après les informations de L’Équipe , le président marseillais informerait certains agents en privé : « Je n'ai plus la main, c'est Tessier le décideur final ! » Le dirigeant espagnol aimerait que Stéphane Tessier, actuel directeur général, lui succède, mais il reste pour le moment toujours le patron.

Mercato - OM : La réponse tombe pour ce transfert surprise https://t.co/f3nYe65iVN pic.twitter.com/vvmf7CHD9Q — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Tessier le successeur désigné de Longoria ?