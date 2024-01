EXCLU - Mercato : Après le PSG, Lille répond à Manchester United pour Yoro !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Attaqué par les clubs anglais, le LOSC tente de sortir les griffes pour Leny Yoro. Comme révélé par le10sport.com, Olivier Létang a communiqué un tarif pour décourager les clubs intéressés par le phénomène des Dogues, à commencer par le PSG. Et Manchester United vient également de recevoir une réponse…

Leny Yoro va être l’un des grands acteurs de ce mercato hivernal. Depuis un mois, le défenseur du LOSC est sur les tablettes de tous les grands d’Europe qui rêvent de pouvoir mettre la main sur lui dès ce mois de janvier. Mais l’écurie lilloise sort le bleu de chauffe pour repousser tous les assaillants, déterminée à conserver son joyau encore quelques temps.

Un prix pour le PSG

Le 30 décembre dernier, le10sport.com révélait le montant réclamé par le LOSC pour Leny Yoro : « Nos informateurs confirment qu’Olivier Létang n’a pas l’intention de brader le jeune Leny Yoro. Pour un transfert cet hiver, le LOSC a déjà réclamé 90 millions d’euros à plusieurs clubs venus aux renseignements ! Une somme délirante pour un joueur si jeune mais qui montre bien l’envie des Dogues de le conserver ». Ce montant, c’est celui que le LOSC a réclamé à Luis Campos pour le compte du PSG. Hors de question de voir Yoro venir écrire l’avenir d’un autre club de Ligue 1. Ou alors, à un prix totalement délirant.

Manchester United a aussi reçu une réponse