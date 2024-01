Mercato : Riolo dévoile l’erreur de Zidane !

Thomas Bourseau

Sans club depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane était annoncé en équipe de France et au Real Madrid plus récemment. Néanmoins, les Bleus et les Merengue lui ont échappé. Pour Daniel Riolo, Zidane est victime de son mauvais choix concernant la sélection. Explications.

Zinedine Zidane, au cours de l’année 2023, semble avoir essuyé deux échecs plutôt importants. En janvier dernier, la Fédération française de football annonçait la prolongation de contrat de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Un coup dur pour Zidane qui avait dévoilé son rêve bleu en interview pour L’Équipe en juin 2022.

«C'est une anomalie quand même !»

Ces derniers mois, c’était au Real Madrid que Zinedine Zidane était annoncé. Et pour cause, le contrat de Carlo Ancelotti arrivait à son terme le 30 juin prochain. Mais, la semaine dernière, le Real Madrid a annoncé une prolongation de deux saisons pour son entraîneur italien. De quoi pousser Daniel Riolo à sérieusement s’interroger sur la suite des opérations. « Quand j'ai entendu qu'Ancelotti prolongeait, pour moi la conséquence immédiate c'est : Que devient Zidane ? Combien de temps on va devoir constater que cet entraîneur n'a pas de banc ? C'est une anomalie quand même ! ».

«Il a fait un mauvais calcul en attendant l'équipe de France»