Mercato : Une terrible annonce tombe pour Zidane !

Thomas Bourseau

C’est à présent officiel. Après des semaines de spéculations autour de son avenir et de témoignages concernant un éventuel challenge avec la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti n’est plus sur le point de quitter le Real Madrid en tant qu’agent libre à la fin de la saison. En effet, ce vendredi, le club merengue a officialisé la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2026. Coup dur pour le retour pressenti de Zinedine Zidane au Santiago Bernabeu.

C’était dans l’air depuis quelque temps désormais. Néanmoins, AS révélait que tout devait se décanter seulement à partir du 10 janvier prochain, date de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne opposant le Real Madrid à son rival territorial de l’Atletico de Madrid. Mais c’est désormais officiel depuis quelques minutes seulement : le contrat de Carlo Ancelotti qui courrait jusqu’en juin prochain a été prolongé par le Real Madrid.

Zidane pensait au Real Madrid, Ancelotti préféré !

De retour au Real Madrid dans la foulée du départ de Zinedine Zidane à la fin de la saison 2020/2021, Carlo Ancelotti a remporté dès son premier exercice la Liga et la Ligue des champions. Bien que le club merengue n’ait remporté aucun gros trophée la saison dernière, le travail effectué par Carlo Ancelotti a été particulièrement apprécié par Florentino Pérez. Si bien que le président du Real Madrid, et alors qu’il était question au sein de la direction merengue d’offrir les rênes de l’équipe première à Xabi Alonso comme Relevo le soulignait ces dernières semaines ou bien à Zinedine Zidane, a officialisé ce vendredi 29 décembre la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti.

Comunicado Oficial: renovación de Carlo Ancelotti.#Ancelotti2026 | #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2023

Ancelotti prolongé jusqu’en 2026, deuxième coup dur pour Zidane après les Bleus !