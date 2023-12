Le nouveau Zidane trouvé par le Real Madrid ? Il rend son verdict

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a dépensé plus de 100M€ pour recruter Jude Bellingham. Un investissement conséquent que les Merengue ne doivent aujourd’hui pas regretter. En effet, en à peine quelques mois, l’Anglais a déjà tout explosé sur son passage. Meilleur buteur de la Liga, Bellingham n’en finit plus d’impressionner, à tel point que certains le compare déjà à Zinedine Zidane. De quoi faire réagir Fernando Morientes.

Avec 17 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, Jude Bellingham fait déjà l’unanimité au Real Madrid. Il n’aura pas fallu longtemps à l’ancien du Borussia Dortmund pour se faire adopter, il faut dire que ses performances parlent pour lui. Bellingham a déjà mis tout le monde à ses pieds à Madrid et avec son numéro 5 dans le dos, les comparaisons vont bon train avec l’ancienne gloire du Bernabeu, un certain Zinedine Zidane.



« Zidane est arrivé au Real Madrid quand il était totalement mature »

Jude Bellingham est-il alors le nouveau Zinedine Zidane du Real Madrid ? Pour AS , Fernando Morientes, qui a évolué avec Zizou chez les Merengue, a répondu à propos de cette comparaison : « Ce sont des cas différents. Zidane est arrivé au Real Madrid quand il était totalement mature alors que Bellingham est venu pour mûrir au Real Madrid. Je crois qu’il y a des comparaisons car l’impact de Bellingham durant les premiers matchs nous a laissé bouche bée. Un joueur si jeune, avec ce physique, ce talent et qui marque en plus. Tout cela a généré une attente si grande, il faut voir comment il l’assimile. Il ne va pas tout le temps être à ce niveau, être le meilleur buteur de la Liga. Maintenant, il doit assumer ce rôle de star. Il semble être un jeune très mature, ou du moins c’est la sensation qu’il donne ».

« Il y a des similitudes »