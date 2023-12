Mercato : Le Real Madrid a tranché pour son futur entraîneur !

Benjamin Labrousse

Auteur d’une première partie de saison très réussie, le Real Madrid était toutefois secoué par plusieurs rumeurs concernant son entraîneur, Carlo Ancelotti. Alors que l’Italien était annoncé comme futur sélectionneur du Brésil notamment, le club madrilène aurait envisagé plusieurs noms pour sa succession. Toutefois, les Merengue ont tranché : Carlo Ancelotti va continuer au sein de la Casa Blanca.

Le Real Madrid est entre de bonnes mains. Après avoir obtenu la 10ème Ligue des Champions de l’histoire du club madrilène en 2014, Carlo Ancelotti était revenu sur le banc des Merengue en 2021, afin de succéder à Zinédine Zidane. Une nouvelle fois vainqueur de la C1 en 2022, le technicien italien a dû faire face au départ de Karim Benzema l’été dernier, alors que les Madrilènes avaient échoué en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Pas aidé par les nombreuses blessures en ce début de saison, Carlo Ancelotti mène toujours le Real Madrid d’une main de maître.

Un avenir jusque-là incertain pour Ancelotti

Leader de Liga et qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a toutefois été dans le doute concernant Carlo Ancelotti. Et pour cause, il y a quelques mois, ESPN affirmait que l’Italien deviendrait le sélectionneur du Brésil à l’issue de son contrat en 2024.

Ancelotti a prolongé avec le Real Madrid