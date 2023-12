Mercato - OM : Longoria cherche un attaquant, un démenti tombe

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on devrait profiter du mercato hivernal pour apporter notamment à Gennaro Gattuso une nouvelle solution dans le secteur offensif. Un attaquant serait donc attendu à Marseille et ce vendredi, il a notamment été question de la piste menant à Suso. Mais voilà qu’un démenti est rapidement tombé pour le joueur du FC Séville.

Cet hiver, il faudrait compter sur certains mouvements à l’OM, notamment dans le sens des arrivées. En effet, notamment à cause des départs pour la CAN, le club phocéen aurait l’intention de s’offrir un nouvel élément offensif. Reste maintenant à trouver l’heureux élu pour Gennaro Gattuso et ce vendredi, des informations contradictoires sont apparus à propos des plans de l’OM.



Suso et Benrahma ciblés par l’OM ?

C’est L’Equipe qui a donné de nouveaux éléments ce vendredi sur cette quête d’un nouvel attaquant à l’OM. Et le quotidien sportif a alors dévoilé que le club phocéen avait notamment coché les noms de Suso (FC Séville) et Saïd Benrahma (West Ham), tout en ayant également des vues du côté de la Turquie.

L’Espagnol pas dans les plans ?