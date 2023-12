Mercato - OM : «Ce n’est pas clair» pour ce dossier chaud à Marseille

Thibault Morlain

Alors que l’OM travaille pour se renforcer en ce mois de janvier, un premier renfort est déjà connu : Luis Henrique. Après un an et demi de prêt à Botafogo, le Brésilien doit retrouver le club phocéen. Pour autant, rien ne dit que Luis Henrique restera à Marseille. En effet, l’avenir du joueur de 22 ans est plus incertain que jamais et même son agent a du mal à y voir clair dans ce dossier…

En ce mois de janvier, l’OM va donc revoir Luis Henrique après un an et demi de prêt à Botafogo. Mais des questions se posent concernant l’avenir du Brésilien. Aura-t-il sa chance avec Gattuso ? Sera-t-il vendu au mercato hivernal ? Dernièrement, Pablo Longoria avait fait un point sur le cas de Luis Henrique, expliquant : « Il est un joueur de l'OM, il est convoqué pour revenir avec nous. Son niveau de qualité peut être utile. Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. Si avec un transfert de Luis Henrique, on peut avoir un peu de budget de recruter cet hiver... On est en réflexion ».

« On ignore ce que Luis souhaite faire »

Quid alors de l’avenir de Luis Henrique ? Le flou est total à propos du joueur de l’OM et même le principal intéressé ne semble pas encore savoir ce qu’il veut. En effet, ce vendredi, dans des propos accordés à L’Equipe , Cristiano Manica, agent de Luis Henrique, avoue : « On ignore ce que Luis souhaite faire ».

« Pour l’instant, ce n’est pas clair »